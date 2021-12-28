ЛомОта или ломотА - куда поставить ударение?

28.12.2021 | 21:00

Простыли, одолевает ломота. А куда поставить ударение в слове?

Правильно - ломОта. Ошибки в ударении похожих существительных, которые оканчиваются на «-ота», можно избежать. Все зависит от того, как родилось слово, от чего оно образовано.

Одни слова на «-ота», хоть и существительные, обозначают процесс или действие, потому что родились от глагола. В них ударение падает на О: дремать - дремОта, зевать - зевОта.

Если подхватили грипп, все тело болит и кажется, будто ломает, - получается, именно от глагола «ломать» образовано «ломОта». Поэтому ударение падает на О.

Однако: добрый - добротА, пустой - пустотА, долгий - долготА и так далее. Закономерность проста: от глаголов - «-Ота», от прилагательных - «-отА».

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно.