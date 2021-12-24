Что такое подковерные игры?

24.12.2021 | 20:00

Слышим, как говорят: это подковерные игры. Интересно, почему?

Ковер - изделие из тяжелой ворсистой или гладкой ткани, которое можно повесить на стену, положить на пол. Ковер часто украшает высокий кабинет, поэтому когда кого-то вызывают «на ковер», это значит, что зовут к начальнику, а там привлекут к ответу, сделают строгий выговор.

Будто тяжелый большой ковер, накрывают города во время войны ковровые бомбардировки.

А в цирке между номерами, пока расстилают или убирают ковер, на арене выступает клоун - работает буквально «у ковра», за что и получил название «коверный».

Ковер большой и плотный, что под ним - скрыто от глаз. Вот и родилось понятие «подковерный» - его фиксируют словари. Так неодобрительно говорят о скрытной борьбе в каких-нибудь влиятельных сферах, активной, но не афишируемой: подковерные схватки, интриги, подковерные игры.

Будем говорить грамотно и выразительно.