Что такое подковерные игры?

Слышим, как говорят: это подковерные игры. Интересно, почему?
Ковер - изделие из тяжелой ворсистой или гладкой ткани, которое можно повесить на стену, положить на пол. Ковер часто украшает высокий кабинет, поэтому когда кого-то вызывают «на ковер», это значит, что зовут к начальнику, а там привлекут к ответу, сделают строгий выговор.
Будто тяжелый большой ковер, накрывают города во время войны ковровые бомбардировки.
А в цирке между номерами, пока расстилают или убирают ковер, на арене выступает клоун - работает буквально «у ковра», за что и получил название «коверный».
Ковер большой и плотный, что под ним - скрыто от глаз. Вот и родилось понятие «подковерный» - его фиксируют словари. Так неодобрительно говорят о скрытной борьбе в каких-нибудь влиятельных сферах, активной, но не афишируемой: подковерные схватки, интриги, подковерные игры.
Будем говорить грамотно и выразительно.
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