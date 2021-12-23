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Ликбез

Прививку делают, колют или ставят?

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Прививка - важная сегодня процедура и популярное слово. Прививку делают, колют или ставят? Как правильно выразиться?

Эпидемия вызвала к активной жизни слова, которые раньше использовали лишь профессионалы, медицинские работники. Например, популярный глагол «вакцинировать» (то есть ввести вакцину) в словаре помечен как специальное слово, медицинский термин. А сегодня все не только понимают, но и употребляют его.

Когда вводят вакцину, делают инъекцию, а проще - делают укол. Эти сочетания вполне нормативны, правильно и точно обозначают процессы.

Прививку тоже делают. Откуда тогда вдруг появилось выражение «ставить прививку»? Тоже из профессиональной сферы, но не из официального языка медицинской терминологии, а из профессионального жаргона. Вероятно, по аналогии: раз капельницу ставят, то прививку и укол - тоже. Такие сочетания с точки зрения нормы неверны.

Поставить можно капельницу или клизму, а укол, инъекцию, прививку - только сделать.

Будем следовать языковой норме, чтобы говорить грамотно.

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Гость||

А можно в следующем ликбезе пояснить, что означает добровольная вакцинация и чем она отличается от принудительной?)

Имя: Гость
Комментарий:

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