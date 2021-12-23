Что такое лексика?

23.12.2021 | 20:00

Предостерегают: следи за лексикой! А что это такое?

Слово «лексика» живет в русском языке около 200 лет, а происходит от древнегреческого lexis («слово»).

«Лексиконом словеноросским» назвал свой словарь в начале XVII века Памва Берында, священнослужитель и филолог того времени. Почти 7 000 старославянских книжных слов он объяснил простыми разговорными словами, а слово «лексика» обросло значениями.

В наши дни, во-первых, это все слова того или иного языка в их совокупности, например лексика русского языка.

Во-вторых, в узком понимании это те слова, которые употребляются в той или иной сфере деятельности (профессиональная лексика).

Наконец, это и те слова, которые использует каждый отдельный человек - иногда не самый грамотный и не самый воспитанный. Те слова, которые он употребляет, могут не соответствовать нормам языка и нормам общения. Вот и делают такому замечание: следи за лексикой (то есть «выбирай слова»)!

Будем и мы выбирать точные слова, чтобы говорить грамотно.