Куда поставить ударение в слове «бармен»?

В кафе слышим спор: как назвать того, кто стоит за стойкой в баре, - бАрмен или бармЕн? Где ударение в слове?
Само слово «бар» пришло в русский язык из английского в начале XX века. Его значение - закусочная, или небольшой ресторан, или буфет, или часть ресторана с обслуживанием клиентов у стойки, будто у некоторого барьера.
Действительно, английское слово «бар», и родственное ему французское «барьер» восходят к одному корню с общим значением «брус, планка, загородка». Отсюда и барная стойка - некое препятствие, которое отделяет официанта от клиента.
Название же работника или владельца бара старые словари вплоть до середины XX века рекомендовали произносить с ударением на последний слог: «бармЕн» - так же, как «спортсмЕн».
Большинство современных словарей одобряет ударение на первом слоге: «бАрмен» - от английского barman.
Будем внимательны к нормам ударения, чтобы говорить грамотно
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