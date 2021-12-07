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Ликбез

Куда поставить ударение в слове «бармен»?

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В кафе слышим спор: как назвать того, кто стоит за стойкой в баре, - бАрмен или бармЕн? Где ударение в слове?

Само слово «бар» пришло в русский язык из английского в начале XX века. Его значение - закусочная, или небольшой ресторан, или буфет, или часть ресторана с обслуживанием клиентов у стойки, будто у некоторого барьера.

Действительно, английское слово «бар», и родственное ему французское «барьер» восходят к одному корню с общим значением «брус, планка, загородка». Отсюда и барная стойка - некое препятствие, которое отделяет официанта от клиента.

Название же работника или владельца бара старые словари вплоть до середины XX века рекомендовали произносить с ударением на последний слог: «бармЕн» - так же, как «спортсмЕн».

Большинство современных словарей одобряет ударение на первом слоге: «бАрмен» - от английского barman.

Будем внимательны к нормам ударения, чтобы говорить грамотно

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