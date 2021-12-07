Ликбез

Что такое тире и когда оно ставится?

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Знаем ли мы, что такое тире и когда оно ставится?

Тире, как и дефис, - важные знаки, без которых невозможна современная письменная речь. Слова, их называющие, заимствованы из французского и немецкого в XIX веке.

Тире (фр. tiret, от tirer - «тянуть, вытягивать»). Тире не только вытянуто, но и всегда с обеих сторон окружено пробелами - важно помнить об этом, когда пишем или набираем текст на компьютере.

Дефис (нем. divis, от лат. division - «разделение») - короткая черточка, знак орфографии, делит сложное слово, и это понятно, ведь во французском слово было образовано от латинского. Пробелов вокруг дефиса быть не должно: кое-что, черно-белый, чуть-чуть, северо-восток. Помним о дефисе и в новых заимствованиях: лифтинг-крем, стретч-пленка, офис-менеджер, бизнес-центр.

Будем говорить и писать грамотно.

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