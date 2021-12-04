ЗаблокИровать или заблокировАть?

04.12.2021 | 20:00

Не заплатишь вовремя за телефон - его могут заблокировать. Где ударение в глаголе?

Лингвисты говорят о тенденции: в самых старых глаголах, освоенных еще в XVIII-XIX веках, ударение обычно падает на «-ва-» - маршировАть, бомбардировАть, командировАть, пломбировАть, формировАть.

В более поздних заимствованиях ударение перемещается на «-и-» ближе к корню: электрифицИровать, асфальтИровать, блокИровать, копИровать, стимулИровать, мотивИровать, транспортИровать.

А есть глаголы на «-ировать», в которых ударение зависит от значения. Например, «пикИровать» (снижаться на большой скорости) и «пикировАть» (пересаживать растения на грядке).

Но найдутся и такие, где варианты ударения равноправны с точки зрения современной нормы - «нормировАть» и «нормИровать», например. Литературный язык - это язык нормирОванный, если следовать старшей произносительной норме, или нормИрованный, что тоже норма.

Не забудем обратиться к словарям, чтобы говорить грамотно.