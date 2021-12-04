ЗаблокИровать или заблокировАть?

Не заплатишь вовремя за телефон - его могут заблокировать. Где ударение в глаголе?
Лингвисты говорят о тенденции: в самых старых глаголах, освоенных еще в XVIII-XIX веках, ударение обычно падает на «-ва-» - маршировАть, бомбардировАть, командировАть, пломбировАть, формировАть.
В более поздних заимствованиях ударение перемещается на «-и-» ближе к корню: электрифицИровать, асфальтИровать, блокИровать, копИровать, стимулИровать, мотивИровать, транспортИровать.
А есть глаголы на «-ировать», в которых ударение зависит от значения. Например, «пикИровать» (снижаться на большой скорости) и «пикировАть» (пересаживать растения на грядке).
Но найдутся и такие, где варианты ударения равноправны с точки зрения современной нормы - «нормировАть» и «нормИровать», например. Литературный язык - это язык нормирОванный, если следовать старшей произносительной норме, или нормИрованный, что тоже норма.
Не забудем обратиться к словарям, чтобы говорить грамотно.
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