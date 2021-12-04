Ликбез

ЗаблокИровать или заблокировАть?

Печать

Не заплатишь вовремя за телефон - его могут заблокировать. Где ударение в глаголе?

Лингвисты говорят о тенденции: в самых старых глаголах, освоенных еще в XVIII-XIX веках, ударение обычно падает на «-ва-» - маршировАть, бомбардировАть, командировАть, пломбировАть, формировАть.

В более поздних заимствованиях ударение перемещается на «-и-» ближе к корню: электрифицИровать, асфальтИровать, блокИровать, копИровать, стимулИровать, мотивИровать, транспортИровать.

А есть глаголы на «-ировать», в которых ударение зависит от значения. Например, «пикИровать» (снижаться на большой скорости) и «пикировАть» (пересаживать растения на грядке).

Но найдутся и такие, где варианты ударения равноправны с точки зрения современной нормы - «нормировАть» и «нормИровать», например. Литературный язык - это язык нормирОванный, если следовать старшей произносительной норме, или нормИрованный, что тоже норма.

Не забудем обратиться к словарям, чтобы говорить грамотно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте