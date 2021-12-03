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Что значит «не поминать всуе»?

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Говорят: не поминайте всуе! А что значит «всуе»?

В старославянском, а потом в древнерусском языке было прилагательное «суи», ныне забытое. Означало оно «пустой, напрасный, незначительный» и сохранилось как первая часть в сложных словах: «суеверие» (то есть предрассудки, приметы, которые основаны на пустой вере в сверхъестественное), «суесловие» (праздные, сухие разговоры, пустословие).

Всуе - значит «напрасно, зря, без причины, попусту»: «всуе законы писать, если их не исполнять» и «всякая суета всуе суетит». Понятно, ведь суета - что-то пустое, не имеющее никакой ценности: пустые хлопоты, беспорядочные движения, бестолковая беготня. Посмотрят на такое и процитируют, вздохнув, библейское «суета сует».

Будем говорить грамотно и выразительно.

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Гость||

Не поминайте-всунем.

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