01.12.2021 | 20:00

Ткань хорошая у костюма, говорят, со стретчем. А что это за штука и как написать слово: «стрейч», «стрейтч» или «стретч»?

Новейшее заимствование из английского никак не могло приспособиться к русской орфографии. Наконец, в 2012 году словари зафиксировали единственно допустимый вариант: пишется и произносится по-русски без Й - «стретч».

По-английски to stretch - «растягивать, вытягивать», в русском языке самое известное значение слова - «разновидность эластичной ткани» (что понятно, раз ткань может растягиваться), например джинсы-стретч. А для упаковки товаров и грузов, торговли и промышленности используется особая пластиковая пленка, которая тоже растягивается, - стретч-пленка.

Модная система физических упражнений называется «стретчинг» не случайно: она позволяют сохранить гибкость, эластичность мышц до глубокой старости.

Понимать новые слова - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно.