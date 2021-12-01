Ткань хорошая у костюма, говорят, со стретчем. А что это за штука и как написать слово: «стрейч», «стрейтч» или «стретч»?
Новейшее заимствование из английского никак не могло приспособиться к русской орфографии. Наконец, в 2012 году словари зафиксировали единственно допустимый вариант: пишется и произносится по-русски без Й - «стретч».
По-английски to stretch - «растягивать, вытягивать», в русском языке самое известное значение слова - «разновидность эластичной ткани» (что понятно, раз ткань может растягиваться), например джинсы-стретч. А для упаковки товаров и грузов, торговли и промышленности используется особая пластиковая пленка, которая тоже растягивается, - стретч-пленка.
Модная система физических упражнений называется «стретчинг» не случайно: она позволяют сохранить гибкость, эластичность мышц до глубокой старости.
Понимать новые слова - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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