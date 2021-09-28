Невежа и невежда - в чем разница?

28.09.2021 | 09:30

О некоторых говорят: «Он такой невежа и вдобавок невежда». А чем невежа отличается от невежды?

Оба слова восходят к общеславянскому глаголу «ведати, ведать» - «знать». В старославянском от него родилось слово «невежда», то есть «не ведающий», все равно что «незнайка». А в древнерусском - «невежа», с тем же значением.

До XVIII - начала XIX века в русском жили оба варианта. Означали одно и то же, просто старославянское «невежда» обитало в высоком стиле, а «невежа» - в разговорном.

Сегодня «невежда» - неуч, малообразованный, несведущий в какой-то области, но обычно с претензией на знания. А «невежа» - грубый, неучтивый, невежливый человек.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно.