Ликбез

Невежа и невежда - в чем разница?

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О некоторых говорят: «Он такой невежа и вдобавок невежда». А чем невежа отличается от невежды?

Оба слова восходят к общеславянскому глаголу «ведати, ведать» - «знать». В старославянском от него родилось слово «невежда», то есть «не ведающий», все равно что «незнайка». А в древнерусском - «невежа», с тем же значением.

До XVIII - начала XIX века в русском жили оба варианта. Означали одно и то же, просто старославянское «невежда» обитало в высоком стиле, а «невежа» - в разговорном.

Сегодня «невежда» - неуч, малообразованный, несведущий в какой-то области, но обычно с претензией на знания. А «невежа» - грубый, неучтивый, невежливый человек.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно.

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Гость||

Тут одни невежды невежи.

Гость||

Посыльной у начальника штаба:

- Полковника Табе пакет.

- Не "Табе", а "Вам", идиот!

- Нам ничего нет, а пакет табе.

- Откуда вас таких дураков набирают только на мою голову?!

- Умных послали к умным. А меня послали к Табе.

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