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Ликбез

Что означает «дежавю»?

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Иногда восклицаем: «Это дежавю!» В какой ситуации? И что означает слово?

Выражение «дежавю» считалось редким и книжным, но недавно стало модным, войдя в широкий оборот. Почти у каждого иногда возникает ощущение, будто то, что происходит сейчас, уже было, или то место, где впервые оказался, почему-то кажется знакомым.

«Я все это уже видел!» - такое состояние обозначил термином «дежавю» французский психолог в конце XIX века. В буквальном переводе с французского deja vu - «уже виденное».

Почему возникает дежавю, наука пока не дает точного ответа, но полезно помнить, что это заимствование - существительное среднего рода и в русском языке не склоняется, то есть не изменяется по падежам.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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