Гордиться дочерями или дочерьми - как правильно?

Родители гордятся своими сыновьями и дочерями. Или дочерьми? Как правильно?
Слово «дочь» в памятниках древней русской письменности бытует с XI века, а родилось гораздо раньше.
Чем дольше живет слово, тем больше изменений оно претерпевает. В речи рождаются варианты, например, творительного падежа множественного числа существительных «Кем? Чем?» и конкурируют между собой: «дочерьми» - это старший вариант современной нормы, «дочерями» - младший. Значит, можно выбирать и применять тот, который больше нравится.
Слов с похожими вариантами окончаний в языке немного: «между дверями» и «между дверьми», «восхищаться лошадями» и «восхищаться лошадьми», «любоваться зверями» и «любоваться зверьми» - норма одобряет оба варианта. Со временем выживет только один, ведь язык стремится к единообразию форм.
Будем следовать нормам современной грамматики и говорить грамотно.
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Дочерями-лошадями...