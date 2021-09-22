Ликбез

Гордиться дочерями или дочерьми - как правильно?

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Родители гордятся своими сыновьями и дочерями. Или дочерьми? Как правильно?

Слово «дочь» в памятниках древней русской письменности бытует с XI века, а родилось гораздо раньше.

Чем дольше живет слово, тем больше изменений оно претерпевает. В речи рождаются варианты, например, творительного падежа множественного числа существительных «Кем? Чем?» и конкурируют между собой: «дочерьми» - это старший вариант современной нормы, «дочерями» - младший. Значит, можно выбирать и применять тот, который больше нравится.

Слов с похожими вариантами окончаний в языке немного: «между дверями» и «между дверьми», «восхищаться лошадями» и «восхищаться лошадьми», «любоваться зверями» и «любоваться зверьми» - норма одобряет оба варианта. Со временем выживет только один, ведь язык стремится к единообразию форм.

Будем следовать нормам современной грамматики и говорить грамотно.

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Гость||

Дочерями-лошадями...

Гость||

Смешно читать ликбезы по русскому языку на страницах сайта, где в почете писать Арбекове, Лунине, Радищеве и т.п.

Гость||

09.36 Лайк!!!))))

Гость||

Гость писал(a):

Смешно читать ликбезы по русскому языку на страницах сайта, где в почете писать Арбекове, Лунине, Радищеве и т.п.
вот и учат тебя, дурака, да, видно, все не впрок...

Гость||

Гость писал(a):

вот и учат тебя, дурака, да, видно, все не впрок...
Я учился в советской школе, где за такое склонение двоек можно было полный дневник нахватать. Как и за кофе среднего рода.

Имя: Гость
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