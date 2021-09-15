15.09.2021 | 20:00

Слышим, часто говорят: «Респект вам», и добавляют: «И уважение». А что такое респект?

Слово «респект» давно заимствовано русским. Когда-то, в веке XVIII-XIX, оно звучало и писалось как «решпект». Корни его в латыни, глагол respectare - «смотреть назад, оглядываться». Приобрел значение «обращать внимание», а позже «уважать» - с таким значением слово пришло во многие европейские языки, так что респект и есть «почтение и уважение».

Одно дело - выразиться на молодежном жаргоне: «респект и уважуха», совсем другое - в официальной речи, где это выражение станет ошибкой: «респект и уважение» - по сути одно и то же.

В старину говорили: «Требуют в решпекте/респекте держать» - это означало держать строго, требуя уважения. Впрочем, давно у нас живет литературное слово с тем же корнем - «респектабельный». И понять его легко - такой, который вызывает уважение, достойный, почтенный, заслуживающий внимания. Респектабельный господин - представительный, солидный.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.