Ликбез

Что такое респект?

Печать

Слышим, часто говорят: «Респект вам», и добавляют: «И уважение». А что такое респект?

Слово «респект» давно заимствовано русским. Когда-то, в веке XVIII-XIX, оно звучало и писалось как «решпект». Корни его в латыни, глагол respectare - «смотреть назад, оглядываться». Приобрел значение «обращать внимание», а позже «уважать» - с таким значением слово пришло во многие европейские языки, так что респект и есть «почтение и уважение».

Одно дело - выразиться на молодежном жаргоне: «респект и уважуха», совсем другое - в официальной речи, где это выражение станет ошибкой: «респект и уважение» - по сути одно и то же.

В старину говорили: «Требуют в решпекте/респекте держать» - это означало держать строго, требуя уважения. Впрочем, давно у нас живет литературное слово с тем же корнем - «респектабельный». И понять его легко - такой, который вызывает уважение, достойный, почтенный, заслуживающий внимания. Респектабельный господин - представительный, солидный.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Респектабельный господин - представительный, солидный.
Чиновник?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • «Вау!» - это ..?
  • Кроссовка или кроссовок - как правильно?
  • «Ответная реакция» или просто «реакция»?
  •  
  • Вообще или вобще - как написать?
  • Что такое алгоритм?
  • Что такое абсурд?
  •  
  • Что такое шпаргалка?
  • Либеральный - это какой?
  • Что такое коворкинг?
  •  
  • Что такое вандализм?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте