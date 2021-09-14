Сегодня часто слышим, как люди, обычно молодые, то и дело восклицают: «Вау!» Что это значит?
Речь о совсем новом слове, которое вошло в обиход на рубеже XX-XXI веков. Ученые считают, что «Вау!» - это либо возглас шотландцев, который выражает естественное удивление, либо боевой клич индейцев. Сегодня он получил широкое распространение благодаря английскому языку, в котором прочно поселился.
В России не задумываясь по традиции воскликнули бы: «О! Ого! Ух ты! Ничего себе!» Но тут входит в моду английское Wow!
Так или иначе, восклицание становится международным, пополняет сегодня запас русских эмоциональных слов.
Вау-эффекта ждут от какого-нибудь модного косметического или иного средства. Маркетологи, изучающие рынок, следят за вау-импульсами - сигналами, которые побуждают потребителей тратить деньги.
Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.
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