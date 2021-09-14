14.09.2021 | 20:00

Сегодня часто слышим, как люди, обычно молодые, то и дело восклицают: «Вау!» Что это значит?

Речь о совсем новом слове, которое вошло в обиход на рубеже XX-XXI веков. Ученые считают, что «Вау!» - это либо возглас шотландцев, который выражает естественное удивление, либо боевой клич индейцев. Сегодня он получил широкое распространение благодаря английскому языку, в котором прочно поселился.

В России не задумываясь по традиции воскликнули бы: «О! Ого! Ух ты! Ничего себе!» Но тут входит в моду английское Wow!

Так или иначе, восклицание становится международным, пополняет сегодня запас русских эмоциональных слов.

Вау-эффекта ждут от какого-нибудь модного косметического или иного средства. Маркетологи, изучающие рынок, следят за вау-импульсами - сигналами, которые побуждают потребителей тратить деньги.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.