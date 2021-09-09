Ликбез

«Ответная реакция» или просто «реакция»?

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«Дождемся ответной реакции», но может ли быть реакция безответной? Что означает слово?

«Реакция» - слово латинское, корень «-акция-» в нем означает действие, а приставка «ре-» имеет значение «против», то есть «реакция» - буквально «противоположное действие», или, точнее, действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие.

При учете точного значения слова видно: «ответная реакция» - ошибочное сочетание. Прилагательное в нем лишнее.

Ошибки такого рода, к сожалению, не редкость, их так и называют - речевая избыточность. Возникают они в тех случаях, когда не понимают точного значения слов или невнимательны к нему.

Широко распространенные, но ошибочные обороты: «коллеги по работе» (коллеги - те, с кем вместе работают или учатся), «памятный сувенир» (сувенир - подарок на память), «неожиданный сюрприз» (сюрприз - уже неожиданность, чаще приятная).

Обязательно нужно уточнять значение слов, чтобы речь была правильной и грамотной.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

но ошибочные обороты: «коллеги по работе» (коллеги - те, с кем вместе работают или учатся),
коллега — это человек, с которым вы вместе работаете или учитесь, а также человек одной с вами специальности.

Так что коллега может быть и не по работе, а просто одной специальности.

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