«Ответная реакция» или просто «реакция»?

«Дождемся ответной реакции», но может ли быть реакция безответной? Что означает слово?
«Реакция» - слово латинское, корень «-акция-» в нем означает действие, а приставка «ре-» имеет значение «против», то есть «реакция» - буквально «противоположное действие», или, точнее, действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие.
При учете точного значения слова видно: «ответная реакция» - ошибочное сочетание. Прилагательное в нем лишнее.
Ошибки такого рода, к сожалению, не редкость, их так и называют - речевая избыточность. Возникают они в тех случаях, когда не понимают точного значения слов или невнимательны к нему.
Широко распространенные, но ошибочные обороты: «коллеги по работе» (коллеги - те, с кем вместе работают или учатся), «памятный сувенир» (сувенир - подарок на память), «неожиданный сюрприз» (сюрприз - уже неожиданность, чаще приятная).
Обязательно нужно уточнять значение слов, чтобы речь была правильной и грамотной.
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penzainform.ru писал(a):коллега — это человек, с которым вы вместе работаете или учитесь, а также человек одной с вами специальности.
Так что коллега может быть и не по работе, а просто одной специальности.