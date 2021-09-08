Вообще или вобще - как написать?

08.09.2021 | 09:30

«Я вообще не знаю, что делать!» Как правильно: «в обще», «вобще» или «вообще»?

Среди слов, которые наши современники пишут неграмотно, два слова-рекордсмена: «вообще» и «в общем». Почему их путают, в общем, понятно - значения близки. Запомним: нет слов «вобще» и «вобщем», тем более - «вообщем».

Сориентироваться поможет окончание слов. Если там «-м», пишется с предлогом «в» раздельно и буква О одна: «в общем». Если «-м» в конце нет, то пишется слитно, причем с двумя О: «вообще». И только так.

Иногда, чтобы смягчить смысл, добавляют за этими словами «-то». По правилам русской орфографии присоединяют его дефисом: «вообще-то», «в общем-то».

Теперь о запятых. Они понадобятся, если эти слова означают «подводя итог», «одним словом», «короче говоря».

В общем, будем говорить и писать грамотно!