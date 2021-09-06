Что такое алгоритм?

06.09.2021 | 20:00

Чтобы решить любую задачу, не только математическую, нужен алгоритм. А что это такое?

Не все знают, что слово это появилось благодаря выдающемуся средневековому ученому арабского Востока, математику, астроному, географу, историку, который жил примерно в IX веке. Звали его Мухаммад ибн Муса Аль-Хорезми, то есть родом из древнего города Хорезма в Средней Азии.

Одна из книг ученого описывала общие правила решения арифметических задач с помощью уравнений. В XII веке она была переведена на латынь и стала для европейцев первым учебником математики в современном понимании. А ее название «Китаб аль-джебр» дало имя науке алгебре.

Латинский перевод книги начинался словами Dixit algorizmi, буквально - «сказал Алгоризми». Так имя Аль-Хорезми звучало на латыни. И имя его стало нарицательным. Сегодня любую систему действий или вычислений по правилу мы называем алгоритмом в честь великого математика.

Полезно знать историю слов, чтобы понимать других и говорить грамотно.