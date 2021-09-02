02.09.2021 | 09:30

Если на экзамене у кого-то обнаружат шпаргалку, выгонят. А что такое шпаргалка и как грамотно написать слово?

Каждый, кто учился в школе и вузе, знает, что такое шпаргалка, может, и пользовался тайком, когда на экзамене или контрольной не был уверен в своих знаниях. Это листок, на котором мелким шрифтом записаны правила, формулы и тому подобное.

Слово пишется через А - «шпаргалка». В таком виде слово проникло в русский язык из польского в XVII веке, надежно и надолго закрепившись в школьном жаргоне.

Если углубимся в историю происхождения слова, обнаружатся его греческие корни. Они объяснят значение: sparganon - «пеленка», от spargo - «завертываю, пеленаю». Это слово, заимствованное латынью, приобрело в нем значение «измаранная пеленка, старье, лохмотья», а позже, в польском, - «старая, исписанная, измаранная бумажка».

Так что тот, кто надеется на шпаргалки, пусть помнит, что носит с собой в кармане, по сути, детские пеленки. А они не дают возможности думать и действовать самостоятельно.

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.