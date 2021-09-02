Ликбез

Что такое шпаргалка?

Печать

Если на экзамене у кого-то обнаружат шпаргалку, выгонят. А что такое шпаргалка и как грамотно написать слово?

Каждый, кто учился в школе и вузе, знает, что такое шпаргалка, может, и пользовался тайком, когда на экзамене или контрольной не был уверен в своих знаниях. Это листок, на котором мелким шрифтом записаны правила, формулы и тому подобное.

Слово пишется через А - «шпаргалка». В таком виде слово проникло в русский язык из польского в XVII веке, надежно и надолго закрепившись в школьном жаргоне.

Если углубимся в историю происхождения слова, обнаружатся его греческие корни. Они объяснят значение: sparganon - «пеленка», от spargo - «завертываю, пеленаю». Это слово, заимствованное латынью, приобрело в нем значение «измаранная пеленка, старье, лохмотья», а позже, в польском, - «старая, исписанная, измаранная бумажка».

Так что тот, кто надеется на шпаргалки, пусть помнит, что носит с собой в кармане, по сути, детские пеленки. А они не дают возможности думать и действовать самостоятельно.

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Чёт Наташа звездой экрана стала

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте