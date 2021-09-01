Ликбез

Либеральный - это какой?

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Студентам нравится, когда профессор относится к их ошибкам или пропускам либерально. Что значит «либеральный»?

Объяснить значение слова поможет его корень, который стал интернациональным: liber, liberalis (лат.) - «свободный».

Есть политический термин «либерализм». Он понимается как название политического течения, которое отстаивает свободу предпринимательства и свободу личности. В экономике либерализация цен - это ослабление контроля над ценообразованием.

У прилагательного «либеральный» (буквально - «свободный») в русском языке несколько значений. Терминологическое характеризует все, что относится к либерализму как к политическому течению, например либеральные партии. В ином смысле либеральный - это свободно мыслящий. Слово характеризует человека, который относится к другим людям, к их позициям, взглядам, промахам снисходительно. Вот почему студентам нравится, когда профессор принимает экзамены либерально.

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

Сейчас дурачки начнут про Кентавра судорожно писать. Засекайте.

Гость||

Некоторые пытаются оскорбить словом “либерасты”, видимо им не нравится, когда человек себя считает свободномыслящим. В связи с этим хочется понять - в противовесе то кто, кому не нравится свобода, кем они себя считают.

Гость||

Гость писал(a):

кем они себя считают
Казаками и русскими националистами.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас дурачки начнут про Кентавра судорожно писать. Засекайте.
Ты первый либераст? Свободный от нравственности и морали?

Гость||

Гость писал(a):

Ты первый либераст?
Тебе в силу собственной ущербности кажется что "либераст" оскорбление и клеймо. Но это только в силу ущербности.

Гость||

Гость писал(a):

про Кентавра
Жаль,но нормального кентавра нет в Пензе,есть химера дырявой лошади.

Гость||

Гость писал(a):

Жаль,но нормального кентавра нет в Пензе,есть химера дырявой лошади.
Ты, главное, верь, малышка!

Гость||

Гость писал(a):

Тебе в силу
Дебил! Влючи мозги и ...по тексту. А если жопа зудит,то черен от лопаты в помощь...

Гость||

Гость писал(а):

> Некоторые пытаются оскорбить словом “либерасты”, видимо им не нравится,

> когда человек себя считает свободномыслящим. В связи с этим хочется понять

> - в противовесе то кто, кому не нравится свобода, кем они себя считают.

Либерализм это по-русски пофигизм, поэтому использование слова «либераст» оправдано и отражает суть либерализма

Гость||

Гость писал(a):

Жаль,но нормального кентавра нет в Пензе,есть химера дырявой лошади.

Ты, главное, верь, малышка!

Хорошо поёшь,сладенький?

Гость||

Либерализм для режима хуже смерти. Народ начинает думать почему он плохо живёт...

Гость||

Гость писал(a):

Либерализм для режима
Так сейчас всё ворьё косит под либералов. Вот привезли в Москве на Болотной кучу говна или глины,на свои деньги установили и пусть желающие приблизиться к либеральному искусству любуются. Да за ради Бога,каждому своё искусство.

Но когда со сцены мочатся,бегают голыми,ставят химеры дырявых Иван-коней,ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ,то это извините не либерализм,а либерастия.

Гость||

Первый анал смотришь и всему веришь?))

Гость||

Гость писал(a):

Либерализм это по-русски пофигизм, поэтому использование слова «либераст» оправдано и отражает суть либерализма
Это твои фантазии.

Гость||

Гость писал(a):

со сцены мочатся,бегают голыми,ставят химеры дырявых Иван-коней
Бред шизоида.

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Имя: Гость
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