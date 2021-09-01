Либеральный - это какой?

Студентам нравится, когда профессор относится к их ошибкам или пропускам либерально. Что значит «либеральный»?
Объяснить значение слова поможет его корень, который стал интернациональным: liber, liberalis (лат.) - «свободный».
Есть политический термин «либерализм». Он понимается как название политического течения, которое отстаивает свободу предпринимательства и свободу личности. В экономике либерализация цен - это ослабление контроля над ценообразованием.
У прилагательного «либеральный» (буквально - «свободный») в русском языке несколько значений. Терминологическое характеризует все, что относится к либерализму как к политическому течению, например либеральные партии. В ином смысле либеральный - это свободно мыслящий. Слово характеризует человека, который относится к другим людям, к их позициям, взглядам, промахам снисходительно. Вот почему студентам нравится, когда профессор принимает экзамены либерально.
Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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