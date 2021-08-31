Что такое коворкинг?

31.08.2021 | 09:30

Что ни день, слышим новое непонятное слово. Например, реклама приглашает в коворкинг-залы и в коворкинг-центры. Что это за коворкинг?

Новейшие из заимствований из других языков лингвисты называют варваризмами, то есть чужими, непонятными словами, которые наш язык еще не освоил. «Коворкинг» - тоже варваризм, свежее заимствование из английского. В нем корень «ворк» - «работа», а интернациональная латинская приставка «ко» - «вместе» - равна по значению русским «со» или «с». Получается, коворкинг - буквально «соработничество» или «сотрудничество».

Зачем вдруг понадобилось иностранное слово? Чтобы назвать новую модную схему организации рабочего процесса. Она предполагает, что в одном помещении собираются люди разных, даже не близких профессий.

Приживется ли слово в русском, неизвестно. Чтобы не потеряться в мире, всегда заглянем в словарь и будем говорить грамотно.