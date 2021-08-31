Ликбез

Что такое коворкинг?

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Что ни день, слышим новое непонятное слово. Например, реклама приглашает в коворкинг-залы и в коворкинг-центры. Что это за коворкинг?

Новейшие из заимствований из других языков лингвисты называют варваризмами, то есть чужими, непонятными словами, которые наш язык еще не освоил. «Коворкинг» - тоже варваризм, свежее заимствование из английского. В нем корень «ворк» - «работа», а интернациональная латинская приставка «ко» - «вместе» - равна по значению русским «со» или «с». Получается, коворкинг - буквально «соработничество» или «сотрудничество».

Зачем вдруг понадобилось иностранное слово? Чтобы назвать новую модную схему организации рабочего процесса. Она предполагает, что в одном помещении собираются люди разных, даже не близких профессий.

Приживется ли слово в русском, неизвестно. Чтобы не потеряться в мире, всегда заглянем в словарь и будем говорить грамотно.

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Гость||

общественное пространство для встреч, цель которых сотрудничество и поиск идей!!!

Гость||

слово уже как родное, - у Гражданского союза есть коворкинг, у Пенза-онлайн был коворкинг в Рамеев, а вот в Институте народосбержения называлось это Дискуссионный клуб

Гость||

супер рубрика

Гость||

Что такое ЗАЛУПА?

Гость||

Это когда в одном помещении все сидят и работают. по факту все друг другу мешают. В итоге - хрень. Ни в носу поковырять, ни сосредоточиться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Она предполагает, что в одном помещении собираются люди разных, даже не близких профессий.
В опен спейсе тоже люди разных профессий. В коворкинге же могут быть люди как разных так и одной профессии, но они работают на разные организации.

Гость||

коверкают иностранные слова на русский лад. Где-же Великий и Могучий русский язык?!!

Имя: Гость
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