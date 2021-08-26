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Ликбез

Что такое вандализм?

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Пришли в сквер, а там лавочки сломаны, урны повалены, решетка у памятника разбита. Возмущаемся - вандализм! А почему, что это за слово?

Слово «вандализм» происходит от названия воинственных германских племен - «вандалы». После того как они в V веке разграбили и разрушили Рим, название племени было переосмыслено. Владимир Иванович Даль объяснял: «вандал» - имя народа, обратилось в общее название грубого, непросвещенного человека, варвара. А греческое «варвар» тоже когда-то было вполне нейтральным названием чужестранца.

Сегодня мы называем вандализмом или варварством поведение грубых и необразованных людей, которые бессмысленно и беспощадно уничтожают, разрушают достижения культуры, то, что дорого сердцу многих.

Понимать значение слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня мы называем вандализмом или варварством поведение грубых и необразованных людей, которые бессмысленно и беспощадно уничтожают, разрушают достижения культуры, то, что дорого сердцу многих.
На Пасху был совершён акт вандализма в отношении любимой пензенцами знаковой достопримечательности - Радушного кентавра с душой нараспашку и улыбкой Ю. А. Гагарина. Варварам был дан отпор. В тот же день скульптура была приведена в изначальное состояние.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня мы называем вандализмом или варварством поведение грубых и необразованных людей, которые бессмысленно и беспощадно уничтожают, разрушают достижения культуры,
А вы говорите,что крашеные яйца химеры дырявого коня - вандализм. Нет даже признаков разрушений. Просто новый,более продвинутый художник так видит красоту яиц химеры...

Гость||

Кентавр - это продукт совокупления бога-извращенца с лошадью(зоофилия). За,что был изгнал богами и жил в табуне,плодя кентавров.

Кентавры нападали на людй,убивали,грабили,жгли,насиловали... А у нас ещё и с дыркой лошадь.

Как министр культуры Курдова(потомок великого скульптора,гордости Пензенского края) могла допустить установку дырявой химеры?

Гость||

Уберите с фонтана химеру дырявого коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бышший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химру дырявой лошади ? Как?

Гость||

Гость писал(a):

А вы говорите,что крашеные яйца химеры дырявого коня - вандализм. Нет даже признаков разрушений. Просто новый,более продвинутый художник так видит красоту яиц химеры...
Гость писал(a):
Кентавр - это продукт совокупления бога-извращенца с лошадью(зоофилия). За,что был изгнал богами и жил в табуне,плодя кентавров.

Кентавры нападали на людй,убивали,грабили,жгли,насиловали... А у нас ещё и с дыркой лошадь.

Как министр культуры Курдова(потомок великого скульптора,гордости Пензенского края) могла допустить установку дырявой химеры?

Гость писал(a):
Уберите с фонтана химеру дырявого коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бышший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химру дырявой лошади ? Как?

Психиатрическое отделение брызжет ядом и выдаёт себя за народ.

Гость||

Гость писал(a):

Психиатрическое отделение брызжет ядом и выдаёт себя за народ.
САМ ДУРАК - это аргументация ГОЛОГО КОРОЛЯ? Ядом никто не брызжет,идёт раскладка по полочкам твАрения определённого индивидума,возомнившего и вознёсшего себя на божественный небосклон скульпторов Пензы. Не сумевшего создать достойную скульптуру,отображающую историю и величия Края Пензенского.

Посмотрите на работы Владимира Георгиевича Курдова,нашего знаменитого земляка.Он любил Родину и прославлял Пензу в своих работах.

Вам должно быть стыдно за химеру дырявой лошади...

Имя: Гость
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