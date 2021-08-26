Что такое вандализм?

26.08.2021 | 20:00

Пришли в сквер, а там лавочки сломаны, урны повалены, решетка у памятника разбита. Возмущаемся - вандализм! А почему, что это за слово?

Слово «вандализм» происходит от названия воинственных германских племен - «вандалы». После того как они в V веке разграбили и разрушили Рим, название племени было переосмыслено. Владимир Иванович Даль объяснял: «вандал» - имя народа, обратилось в общее название грубого, непросвещенного человека, варвара. А греческое «варвар» тоже когда-то было вполне нейтральным названием чужестранца.

Сегодня мы называем вандализмом или варварством поведение грубых и необразованных людей, которые бессмысленно и беспощадно уничтожают, разрушают достижения культуры, то, что дорого сердцу многих.

Понимать значение слов - значит ориентироваться в мире и говорить грамотно.