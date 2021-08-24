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Ликбез

ДиагносЦировать или диагносТировать?

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Сколько сегодня телепередач о здоровье! Наслушавшись специалистов, многие уверены, что сами способны любую болезнь диагносЦировать. Или диагносТировать? Как правильно?

«Диагностировать» значит «поставить диагноз». В этом медицинском термине греческий корень gnosis - «знание». А «диагноз» буквально - «распознавание». В медицинском понимании распознавание - установление болезни на основе обследования пациента. Сделать это может хороший диагност, опытный специалист, который много лет занимается диагностикой болезней, диагностической работой, диагностированием.

Во всех родственных словах нет буквы «ц», только «т». Обратим также внимание - хотя «диагноз» пишется с буквой «з» на конце, в однокоренных словах оно меняется на «с»: диагноСт, диагноСтика, диагноСтировать.

Будем говорить и писать грамотно.

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