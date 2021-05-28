Что означает выражение «бьюсь об заклад»?

28.05.2021 | 14:11

Спорщики часто восклицают: бьюсь об заклад, я прав! Что такое заклад? И почему о него надо биться?

Биться об заклад означает «спорить на что-нибудь». «Заклад» - устаревшее слово, его современный синоним - «залог», то есть какая-то вещь или некоторая сумма денег, которую предоставили/положили/заложили в знак того, что обязательство будет выполнено.

Говорят, например: спорим на 100 рублей! Вот 100 рублей и будут в этом случае закладом. Кто выиграет в споре, тот заклад и заберет.

А почему биться? Возможно потому, что в старину спорщики буквально бились на кулаках, определяя, кто из них сильнее. А может потому, что когда спорят, заключают договор и «ударяют по рукам».

Так что заклад - своеобразная форма ручательства. Биться об заклад - все равно что держать пари (от лат. par, paris - «равный, одинаковый»).

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.