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Ликбез

Что означает выражение «бьюсь об заклад»?

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Спорщики часто восклицают: бьюсь об заклад, я прав! Что такое заклад? И почему о него надо биться?

Биться об заклад означает «спорить на что-нибудь». «Заклад» - устаревшее слово, его современный синоним - «залог», то есть какая-то вещь или некоторая сумма денег, которую предоставили/положили/заложили в знак того, что обязательство будет выполнено.

Говорят, например: спорим на 100 рублей! Вот 100 рублей и будут в этом случае закладом. Кто выиграет в споре, тот заклад и заберет.

А почему биться? Возможно потому, что в старину спорщики буквально бились на кулаках, определяя, кто из них сильнее. А может потому, что когда спорят, заключают договор и «ударяют по рукам».

Так что заклад - своеобразная форма ручательства. Биться об заклад - все равно что держать пари (от лат. par, paris - «равный, одинаковый»).

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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