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Ликбез

ТроЛейбус или троЛЛейбус?

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Немного в городе осталось троллейбусов, а все ли помнят, как пишется слово «троллейбус»? Сколько в нем букв Л?

Все знают, как выглядит троллейбус, и большинство напишет грамотно – через «-лл-». А слово интересное - доводится «потомком» словам «автобус» и «омнибус».

Омнибус - то есть «всем, для всех». Омнибусами в конце XIX века пользовались те, кому частный экипаж был не по карману. Когда же общественные кареты снабдили автомобильным мотором, их назвали автобусами: «авто» - «сам», «мобиле» - «движусь, еду».

Часть «-бус» в новом имени уже ничего не значила. Но англичане продолжают использовать ее как самостоятельное слово, называя автобус просто bus.

Когда же изобрели электроавтобус, к названию прибавили английское trolley, или «тележка, что движется на маленьких колесиках-роликах». Роликами крепились к электрическим подвесным троллейным проводам стальные дуги, которые снабжали мотор первого троллейбуса электрическим током и позволяли ему двигаться по городу. По Пензе - с 1948 года.

Знание истории слов поможет говорить и писать грамотно.

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