«Наладом дышит» или «на ладан дышит» - как правильно сказать?

22.05.2021 | 20:14

Пора выбросить старую вещь, потому что она, как говорится, наладом дышит. Или, может быть, на ладан? Как правильно звучит выражение и что оно означает?

Странного слова «наладом» и нет в устойчивом обороте. Нет и никакого «лада» - наладить ничего нельзя. Есть слово «ладан».

Многие ошибаются, потому что не понимают, какая связь между ладаном и тем значением, которое вкладывают в выражение.

Ладан – это ароматическая смола, используемая в христианских церковных обрядах. Недаром появилась поговорка «боится, как черт ладана». Ладан кладут в специальный сосуд – кадило, зажигают и окуривают благовонным дымом место богослужения. Такие же действия совершают и над умирающими или умершими людьми.

Вот и появился устойчивый оборот «дышать на ладан», то есть быть в состоянии, близком к кончине. Так говорят и о едва живом человеке, и о какой-нибудь вещи, пришедшей в негодность, ветхой, готовой развалиться, и о деле накануне его краха - то есть обо всем, в чем еле теплится жизнь.

Знание истории слов и выражений поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.