Сетевое издание|18+|Суббота|22 мая 2021|21:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

«Наладом дышит» или «на ладан дышит» - как правильно сказать?

Печать

Пора выбросить старую вещь, потому что она, как говорится, наладом дышит. Или, может быть, на ладан? Как правильно звучит выражение и что оно означает?

Странного слова «наладом» и нет в устойчивом обороте. Нет и никакого «лада» - наладить ничего нельзя. Есть слово «ладан».

Многие ошибаются, потому что не понимают, какая связь между ладаном и тем значением, которое вкладывают в выражение.

Ладан – это ароматическая смола, используемая в христианских церковных обрядах. Недаром появилась поговорка «боится, как черт ладана». Ладан кладут в специальный сосуд – кадило, зажигают и окуривают благовонным дымом место богослужения. Такие же действия совершают и над умирающими или умершими людьми.

Вот и появился устойчивый оборот «дышать на ладан», то есть быть в состоянии, близком к кончине. Так говорят и о едва живом человеке, и о какой-нибудь вещи, пришедшей в негодность, ветхой, готовой развалиться, и о деле накануне его краха - то есть обо всем, в чем еле теплится жизнь.

Знание истории слов и выражений поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте