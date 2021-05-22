Что значит «меркантильный»?

22.05.2021 | 20:14

О некоторых говорят с неодобрением: он слишком меркантильный. Что это значит?

Меркантильными интересами живет человек не очень симпатичный, потому что движет им в его делах мелочный расчет.

В прошлом слово «меркантильный» не выражало негативной оценки. В XV-XVIII веках в Европе сложилась экономическая теория и система экономической политики, которую назвали «меркантилизм». В основе ее лежал нехитрый принцип: торговать с другими странами, а капиталы накапливать внутри страны.

Сторонники меркантилизма видели источник обогащения государства во внешней торговле. Неслучайно в словаре Даля в XIX веке слово «меркантильный» объяснялось как «торговый, купеческий».

У слов «меркантильный» и «меркантилизм» корень заимствован из французского языка, а происхождение ведет из итальянского: mercante - торговец, купец. Восходят же все эти слова к латинскому merx (товар).

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.