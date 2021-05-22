Сетевое издание|18+|Суббота|22 мая 2021|21:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Что значит «меркантильный»?

Печать

О некоторых говорят с неодобрением: он слишком меркантильный. Что это значит?

Меркантильными интересами живет человек не очень симпатичный, потому что движет им в его делах мелочный расчет.

В прошлом слово «меркантильный» не выражало негативной оценки. В XV-XVIII веках в Европе сложилась экономическая теория и система экономической политики, которую назвали «меркантилизм». В основе ее лежал нехитрый принцип: торговать с другими странами, а капиталы накапливать внутри страны.

Сторонники меркантилизма видели источник обогащения государства во внешней торговле. Неслучайно в словаре Даля в XIX веке слово «меркантильный» объяснялось как «торговый, купеческий».

У слов «меркантильный» и «меркантилизм» корень заимствован из французского языка, а происхождение ведет из итальянского: mercante - торговец, купец. Восходят же все эти слова к латинскому merx (товар).

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте