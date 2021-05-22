Что такое оверсайз?

22.05.2021 | 20:14

Не всем нравится, что в моду вошел оверсайз. А что означает это слово?

«Оверсайз» - английское слово. Чтобы разобраться, вспомним и другие англицизмы, давно нам знакомые, в которых тоже есть часть «овер-». Over - значит «сверх, поверх чего-то, чрезмерный». Например, овертайм - спортивный термин из «овер» и «тайм» (то есть время) означает буквально «добавленное, дополнительное время». Овертайм назначают, чтобы определить победителя, если основное время матча окончилось вничью.

А тем, кто шьет, знакома полезная машинка оверлок. Lock по-английски - «фиксировать». Оверлок нужен, чтобы обметать край ткани по срезу детали и не дать ей осыпаться.

Овердрайв (буквально «перегрузка») - повышенная передача в автомобиле.

И модное направление в одежде оверсайз получило название за то, что добавляет объем. Size по-английски - «размер», а oversize - «сверхразмер»: одежда на один или два размера больше необходимого.

Будем внимательны к словам, чтобы понимать других и выражать мысли грамотно.