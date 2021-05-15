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Ликбез

ДжИнсовая или джинсОвая одежда?

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В моде снова джинсовая одежда. Но джИнсовая или джинсОвая? Куда поставить ударение?

Сегодня признаны правильными оба варианта ударения в прилагательном: и джИнсовый, и джинсОвый.

Не только брюки, но и другую одежду шьют из джинсовой ткани, на разговорном языке - из джинсы. Это прочная хлопчатобумажная ткань, которую сегодня называют английским словом, получило название в честь итальянского города Генуи, или Genova. Там жили лучшие мастера, которые изготовляли самую крепкую ткань для парусов, ведь в далекие времена корабли были парусными. В Генуе к тому же умели красить эту ткань в синий цвет (индиго).

А мастера французского города Нима соперничали с генуэзцами. Их ткань - саржа с диагональным переплетением нитей - была не менее прочной, и ее тоже назвали в честь города. Serge de Nimes (фр.), или деним, - буквально «ткань из Нима».

Но мировую популярность джинсовая ткань «де Ним» получила благодаря джинсам - очень практичным хлопчатобумажным брюкам с заклепками на карманах, за что они и стали любимой одеждой американских ковбоев и золотоискателей.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

Если о Пензинформе, то джинсОвая.

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