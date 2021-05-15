15.05.2021 | 13:33

Найти хорошую работу непросто, особенно тем, кто постарше. Вздыхают: дискриминация по возрасту. Что такое дискриминация и как правильно написать слово?

Правильно - везде ставить безударную гласную И. С созвучными «криминал» и «криминальный», которые тоже пишутся через И, слово не связано.

Истоки слова «дискриминация» обнаружатся в другом глаголе - cernere, или «рассеивать, отделять». Добавили приставку dis-, равную по значению русской «рас-», - получили discrimino, то есть «разделять», «различать». Это и легло в основу значения слова.

Дискриминация - это не только принцип разделения людей по разным важным признакам: цвету кожи, полу, возрасту, национальности, политическим и религиозным убеждениям. Слово обозначает также сам процесс и имеет негативный оттенок.

Знание истории слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.