Ликбез

Как проехать перекресток, если нет знаков?

Печать

Вопрос от интернет-пользователя

На улице Ватутина появился сложный для автомобилистов перекресток между домами № 8 и 46. Раньше главной дорогой считалась та, что на Ватутина с поворотом к проезду Богданова, потому что на продолжении улицы к дому № 46 и дальше не было асфальтового покрытия. Даже на «Яндекс.Картах» все остается по-прежнему.

Чуть больше года назад улицу Ватутина полностью заасфальтировали, но знаки не повесили. Как теперь должны автомобили проезжать данный перекресток? Вступает в силу правило помехи справа или все-таки там организовано какое-то иное движение?

В каком порядке белый, красный и зеленый автомобили должны проехать данный перекресток?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В данном случае, согласно п. 13.11 Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11(1) Правил), водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

В связи с этим первым перекресток проезжает белый автомобиль, вторым - красный и третьим - зеленый, а также в соответствии п. 13.1 при повороте направо водитель должен уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как теперь должны автомобили проезжать данный перекресток?
Вы раздуваете из мухи слона, видимо писать совсем стало нечего. Пишите о капиталистическом соревновании. Тэ образный перекресток проезжается согласно правил ПДД и если Вы не водитель то не несите пургу.

Гость||

Если никому не мешаешь - едешь. Можно по газону.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а также в соответствии п. 13.1 при повороте направо водитель должен уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает
а при повороте налево - не надо....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте