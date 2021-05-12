Как проехать перекресток, если нет знаков?

12.05.2021 | 14:17

Вопрос от интернет-пользователя

На улице Ватутина появился сложный для автомобилистов перекресток между домами № 8 и 46. Раньше главной дорогой считалась та, что на Ватутина с поворотом к проезду Богданова, потому что на продолжении улицы к дому № 46 и дальше не было асфальтового покрытия. Даже на «Яндекс.Картах» все остается по-прежнему.

Чуть больше года назад улицу Ватутина полностью заасфальтировали, но знаки не повесили. Как теперь должны автомобили проезжать данный перекресток? Вступает в силу правило помехи справа или все-таки там организовано какое-то иное движение?

В каком порядке белый, красный и зеленый автомобили должны проехать данный перекресток?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В данном случае, согласно п. 13.11 Правил дорожного движения на перекрестке равнозначных дорог (за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11(1) Правил), водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

В связи с этим первым перекресток проезжает белый автомобиль, вторым - красный и третьим - зеленый, а также в соответствии п. 13.1 при повороте направо водитель должен уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть, на которую он поворачивает.