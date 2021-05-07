Вакансия или вОкансия - как пишется и что это такое?

07.05.2021 | 15:31

Ищем работу, читаем объявления о вакансиях. А что это такое и как правильно написать слово?

Напишем грамотно: две гласные буквы «а» в слове - вАкАнсия. Как и многие иностранные, вакансия пришла в русский в петровскую эпоху. Считается, что путь слова лежал либо через французский, либо через немецкий. Там оно родилось от латинского глагола vacare, а vacare от прилагательного vaco, что значит «пустой». И родственники вакансии - слова с тем же корнем: вакуум - «пустота», эвакуировать - «освобождать территорию или здание от людей, буквально делать их пустыми».

Вот и разгадка значения. Вакансия означает пустое, свободное рабочее место, незанятую должность. Обычно говорят - «открыта вакансия учителя, строителя, начальника цеха».

Знания значений слов помогут ориентироваться в мире и говорить грамотно.