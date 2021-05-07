Ликбез

Можно ли расторгнуть договор дарения?

Печать

Вопрос от интернет-пользователя

Я подарил квартиру своему другу, но теперь хочу отменить это действие: у нас изменились отношения. Могу ли я получить квартиру назад?

Ответ юриста

Прекратить договор дарения можно путем отказа или отмены. Первый случай уместен, если вы только пообещали подарить имущество в будущем. Тогда для расторжения у вас должна быть одна из двух причин:

1. Если ухудшилось ваше материальное или семейное положение, подвело здоровье, и эта сделка значительно усложнит вам жизнь.

2. Если одаряемый пытался убить вас или кого-то из членов вашей семьи, родственников, либо причинил телесные повреждения.

Когда по договору имущество уже перешло другому лицу, отказаться от договора нельзя, а можно только отменить его в судебном порядке. Для этого тоже должны быть причины:

1. Такая же, как во втором пункте предыдущего варианта.

2. Если одаряемый может нанести недвижимости непоправимый вред, в следствие чего произойдет ее утрата.

В некоторых случаях люди прописывают в договорах, что подаренное вернется к предыдущему хозяину, если он переживет одаряемого.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте