Можно ли расторгнуть договор дарения?

07.05.2021 | 10:31

Вопрос от интернет-пользователя

Я подарил квартиру своему другу, но теперь хочу отменить это действие: у нас изменились отношения. Могу ли я получить квартиру назад?

Ответ юриста

Прекратить договор дарения можно путем отказа или отмены. Первый случай уместен, если вы только пообещали подарить имущество в будущем. Тогда для расторжения у вас должна быть одна из двух причин:

1. Если ухудшилось ваше материальное или семейное положение, подвело здоровье, и эта сделка значительно усложнит вам жизнь.

2. Если одаряемый пытался убить вас или кого-то из членов вашей семьи, родственников, либо причинил телесные повреждения.

Когда по договору имущество уже перешло другому лицу, отказаться от договора нельзя, а можно только отменить его в судебном порядке. Для этого тоже должны быть причины:

1. Такая же, как во втором пункте предыдущего варианта.

2. Если одаряемый может нанести недвижимости непоправимый вред, в следствие чего произойдет ее утрата.

В некоторых случаях люди прописывают в договорах, что подаренное вернется к предыдущему хозяину, если он переживет одаряемого.