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Что такое ахинея?

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Бывает, послушаешь кого-то и скажешь: что за ахинея! Интересно, ахинея - это что?

Ахинея - это вздор, бессмыслица, чепуха, ерунда. Слово выражает негативную оценку и звучит грубовато. Если услышать в свой адрес «что за ахинею вы несете?», можно и обидеться.

Владимир Иванович Даль объяснял происхождение слова от диалектного глагола «хинить», то есть «бранить, хулить». Он услышал его в Ярославской и в Орловской губерниях и записал в своем знаменитом словаре.

Хинь, или ахинея, все равно что вздор, чепуха, чушь, пустяки: такую хинь (ахинею) занес, что уши вянут.

Другая версия связывает ахинею со словом «хин» - так когда-то называли китайцев. Загадочный народ пишет иероглифами - это непостижимые для европейца знаки. Вообще, все непонятное, а потому бессмысленное, называют китайской грамотой, или ахинеей.

Знание история слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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