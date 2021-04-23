ЗанялИсь или зАнялись?

23.04.2021 | 12:03

Перестали бездельничать и наконец зАнялись делом. Или занялИсь? Куда поставить ударение?

В этом глаголе ударение часто ставят неправильно. Заглянем в академический словарь и посмотрим, что предписывает норма. Оказывается, в этом глаголе ударение никогда не должно падать на приставку: правильно – занЯться.

В прошедшем времени приставка «за-» тоже не бывает ударной: он делом занялсЯ, она занялАсь, они занялИсь – в любом случае последняя гласная будет ударной.

Костер вспыхнул – скажем «занялсЯ». От волнения дыхание перехватило – значит, занялОсь. Приступили к делу, занятию - тоже не зАнялись, а занялИсь делом.

Будем говорить правильно.