ЗанялИсь или зАнялись?

Перестали бездельничать и наконец зАнялись делом. Или занялИсь? Куда поставить ударение?
В этом глаголе ударение часто ставят неправильно. Заглянем в академический словарь и посмотрим, что предписывает норма. Оказывается, в этом глаголе ударение никогда не должно падать на приставку: правильно – занЯться.
В прошедшем времени приставка «за-» тоже не бывает ударной: он делом занялсЯ, она занялАсь, они занялИсь – в любом случае последняя гласная будет ударной.
Костер вспыхнул – скажем «занялсЯ». От волнения дыхание перехватило – значит, занялОсь. Приступили к делу, занятию - тоже не зАнялись, а занялИсь делом.
Будем говорить правильно.
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