23.04.2021 | 12:06

Сделали анализ на антитела и обнаружили их в крОви. Или в кровИ? Как правильно поставить ударение?

Красная жизненная жидкость, которая обращается в любом животном теле, - так объяснял, что такое кровь, Владимир Иванович Даль в «Словаре живого великорусского языка».

Кровью в переносном смысле называют и родственную связь: узы крови, своя (родная) кровь. И темперамент, характер - тоже кровь: горячая, кипит. Кровь ударяет в голову активному или несдержанному человеку, однако в трудной ситуации желательно все-таки сохранять хладнокровие.

Слово «кровь» - древнейшее, а ударение в нем падает на корень почти всегда. Только в предложном падеже, если есть предлоги «в» и «на», ударение перейдет на окончание: это у него в кровИ, храм Спаса на КровИ.

Внимание! Именно предлоги «в» и «на» передвинут ударение в слове на последний слог: анализы крОви - антитела в кровИ.

Будем следовать нормам словесного ударения и говорить грамотно.