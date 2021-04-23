Ликбез

В крОви или в кровИ?

Печать

Сделали анализ на антитела и обнаружили их в крОви. Или в кровИ? Как правильно поставить ударение?

Красная жизненная жидкость, которая обращается в любом животном теле, - так объяснял, что такое кровь, Владимир Иванович Даль в «Словаре живого великорусского языка».

Кровью в переносном смысле называют и родственную связь: узы крови, своя (родная) кровь. И темперамент, характер - тоже кровь: горячая, кипит. Кровь ударяет в голову активному или несдержанному человеку, однако в трудной ситуации желательно все-таки сохранять хладнокровие.

Слово «кровь» - древнейшее, а ударение в нем падает на корень почти всегда. Только в предложном падеже, если есть предлоги «в» и «на», ударение перейдет на окончание: это у него в кровИ, храм Спаса на КровИ.

Внимание! Именно предлоги «в» и «на» передвинут ударение в слове на последний слог: анализы крОви - антитела в кровИ.

Будем следовать нормам словесного ударения и говорить грамотно.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте