Ребенок избАлованный или избалОванный?

16.04.2021 | 15:59

Бывает, родители, бабушки и дедушки потакают капризам ребенка, и вырастает он, на горе близким и себе самому, избАлованным. Или избалОванным? Как правильно?

Речь о распространенной ошибке. Запомнить нетрудно: ударение в слове «баловАть» и во всех родственных ему никогда не падает на слог «-ба-», исключение - только слово «бАловень». Если это не баловень судьбы, а просто шалун, баловник, то ударение покинет слог «-ба-» и переместится на последний.

Чтобы легче запомнить правила, ориентируемся на ударение в формах глагола «целовАть». В нем точно никогда не ошибемся: целовАть - баловАть, целУю - балУю, целУет - балУет.

Даже при появлении приставки тенденция сохранится. «ИзбАловали» - ошибка, правильно говорить «избаловАли», «избалУют». Ребенок капризный, потому что избалОванный.

Будем следовать нормам ударения и говорить грамотно.