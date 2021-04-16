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Ликбез

Что означает слово «анклав»?

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Сегодня, когда рассказывают о Калининграде, его нередко называют анклавом. Что означает это слово?

Слово «анклав» восходит к латинскому inclavatus, в котором приставка in- означает «в, внутрь», а корень -clavis- переводится как «ключ», то есть «анклав» буквально - «заключенный, запертый на ключ».

В переносном и образном значении, действительно, как будто запертый, ведь анклавом называют территорию какого-либо государства или ее часть, которая со всех сторон окружена территорией другого.

Анклав, что важно, не имеет выхода к морю, а Калининградская область, хоть и отделена от России другими государствами, Польшей и Литвой, выходит к Балтийскому морю. Значит, в точном понимании термина это, как говорят специалисты, полуанклав («запертый наполовину»).

А ведь есть еще эксклав - что это? Обязательно обратимся к словарю, чтобы понимать других и говорить грамотно.

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