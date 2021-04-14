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Что ставят на документе - подпись или роспись?

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Интересно, что ставят на документе - подпись или роспись?

Похожие, созвучные, но разные слова, к сожалению, часто путают. Хотя корень общий, но приставки различают значения.

Роспись - от глагола «расписать». Расписать - это распределить по частям и записать подробно, например, расписать распорядок дня или маршрут. Словом «роспись» этот процесс мы называем редко, впрочем, полезно произвести роспись доходов и расходов, то есть расписать, разнести их по разным колонкам.

Но можно расписать - разрисовать. Например, художники украшают храм, покрывают его стены росписью.

В разговорном языке роспись привычно понимается как регистрация брака.

Подпись же - от глагола «подписать». Сама приставка «под-» указывает, где написать свою фамилию: подписал договор - поставил подпись (не роспись!); преподаватель принял экзамен, поставил оценку в зачетку и удостоверил подписью.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.

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Гость||

Хорошее дело, вот только собрали бы в одно место все выпуски. А так троечнику самое то. чтобы немного поднатаскаться по русскому прикладному.

Гость||

Если подпись как роспись?

Имя: Гость
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