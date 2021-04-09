Ликбез

Обуть, одеть, надеть

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Весна, пора новые туфли обуть. Или одеть? Или надеть? Легко запутаться. Что делать с туфлями? Может быть, набуть?

Конечно же, глагола «набуть» не существует. «Обуть» в самом строгом смысле, согласно словарю, означает «надеть обувь на кого-то». Обул кого? - Ребенка (в сапоги). Или еще говорят: я тебя одел, обул.

«Обуть что-то» не признается строгой нормой, но в быту вполне допустимо: обул туфли или ботинки. Хотя ботинки предпочтительнее все-таки надевать.

Строгая норма - надеть на кого-то/на себя, одеть во что-то: надеть пальто и шляпу, надеть ботинки или туфли на себя и при этом одеть всю семью в модные наряды.

Стишок-запоминалка поможет различить: одеть Надежду - надеть одежду.

Будем следовать грамматическим нормам, чтобы говорить грамотно.

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Это что за новости? Что тут за училки? Всех журналистов 11 канала обучили?

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