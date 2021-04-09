Ликбез

Копий или копьев?

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В спорах столько копьев сломано. Или копий? Как правильно?

Конечно же, нам поможет словарь: одно копье, много копий. Значит, «копьев» - ошибка.

Копье - древнее колющее оружие, длинное, с острым наконечником. А устойчивое выражение «ломать копья», как объясняет словарь, означает «ожесточенно бороться за что-то, яростно спорить» - как правило, о том, что не стоит затрачиваемых усилий.

Используется сегодня выражение в ироническом смысле, но так было не всегда.

Ученые поясняют: копье было оружием первой боевой стычки и ломалось почти всегда - древко было именно деревянным. И летописное выражение «изломать копье» означало «первым принять бой». Подобные сохранились во многих языках, не только в русском. По сути, это был военный термин, который означал вступление в единоборство - к сожалению, далеко не всегда со счастливым концом.

То ли дело сегодня копья ломать: вступать в словесные единоборства, тратить силы на ожесточенные споры - скорее всего, напрасные.

История культуры отражается в языке. Будем говорить грамотно и выразительно.

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