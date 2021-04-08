Спойлер - это ...?

08.04.2021 | 21:14

В последнее время в средствах массовой информации часто звучит слово «спойлер». А что оно означает?

Модное английское слово сначала попало в жаргон интернет-общения, а теперь входит в широкое употребление. Оно образовано от английского глагола to spoil (портить).

Что же портит спойлер? Во-первых, удовольствие от восприятия книги или фильма. Он преждевременно раскрывает информацию о сюжете, читать и смотреть становится неинтересно.

Во-вторых, спойлеры есть в политике. Так называют кандидатов на выборах, которые не имеют шансов победить, однако привлекают избирателей своей предвыборной программой и забирают себе часть голосов за другого кандидата.

А еще спойлер найдется в автомобиле и самолете. Это устройство мешает воздушному потоку, изменяет его направление и дает машине возможность получить преимущество в движении.

Понимать значение слов - значит, ориентироваться в мире и говорить грамотно.