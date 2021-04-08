Спойлер - это ...?

В последнее время в средствах массовой информации часто звучит слово «спойлер». А что оно означает?
Модное английское слово сначала попало в жаргон интернет-общения, а теперь входит в широкое употребление. Оно образовано от английского глагола to spoil (портить).
Что же портит спойлер? Во-первых, удовольствие от восприятия книги или фильма. Он преждевременно раскрывает информацию о сюжете, читать и смотреть становится неинтересно.
Во-вторых, спойлеры есть в политике. Так называют кандидатов на выборах, которые не имеют шансов победить, однако привлекают избирателей своей предвыборной программой и забирают себе часть голосов за другого кандидата.
А еще спойлер найдется в автомобиле и самолете. Это устройство мешает воздушному потоку, изменяет его направление и дает машине возможность получить преимущество в движении.
Понимать значение слов - значит, ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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penzainform.ru писал(a):Опять выборы? Голоса? Дайте еды?