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Спойлер - это ...?

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В последнее время в средствах массовой информации часто звучит слово «спойлер». А что оно означает?

Модное английское слово сначала попало в жаргон интернет-общения, а теперь входит в широкое употребление. Оно образовано от английского глагола to spoil (портить).

Что же портит спойлер? Во-первых, удовольствие от восприятия книги или фильма. Он преждевременно раскрывает информацию о сюжете, читать и смотреть становится неинтересно.

Во-вторых, спойлеры есть в политике. Так называют кандидатов на выборах, которые не имеют шансов победить, однако привлекают избирателей своей предвыборной программой и забирают себе часть голосов за другого кандидата.

А еще спойлер найдется в автомобиле и самолете. Это устройство мешает воздушному потоку, изменяет его направление и дает машине возможность получить преимущество в движении.

Понимать значение слов - значит, ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во-вторых, спойлеры есть в политике. Так называют кандидатов на выборах, которые не имеют шансов победить, однако привлекают избирателей своей предвыборной программой и забирают себе часть голосов за другого кандидата.
Опять выборы? Голоса? Дайте еды?

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