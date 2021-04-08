Ликбез

Что значит «фейковый»?

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В средствах массовой информации обсуждается новый закон о фейковых новостях. А что значит «фейковый»?

Энергичное слово «фейк» сегодня в моде. Оно вышло из сленга - языка неформального общения в интернете. Его подхватили СМИ, оно зазвучало даже с высоких трибун, правда, до сих пор считается жаргонным. Да и появилось слово «фейк» сначала в английском криминальном жаргоне, еще в начале XIX века.

По одной из версий, появилось оно от латинского глагола facere, что значит «делать». Только английское fake - не делать, а подделывать и, следовательно, обманывать.

То есть фейк - обман, подделка, фальшивка. А фейковый - ложный, поддельный.

Распространением эти слова обязаны интернету. Там встречаются фейковые личности - вымышленные персонажи, выдающие себя за настоящих. Там же, бывает, появляются фейковые фотографии и видеоролики - ненастоящие, смонтированные.

Фейковые новости - тоже ложные, они не о настоящих, а о придуманных событиях, по сути, газетные утки.

Понимать значение слов - значит, говорить грамотно.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

То есть фейк - обман, подделка, фальшивка. А фейковый - ложный, поддельный.
Фейковые выборы?

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