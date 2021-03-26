Ликбез

НАнявший или нанЯвший - как поставить ударение?

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Человек, который нанял кого-то на работу, - нАнявший или нанЯвший? Как правильно поставить ударение?

«Какая разница? - скажут некоторые. – Вы же понимаете, что я сказал». Увы, чем больше ошибок в речи, тем больше препятствий на пути передачи информации.

Ориентируемся на норму. Правильно – нанЯвший, с ударением на корень. И все подобные слова, причастия прошедшего времени с приставками, произносятся похоже. А уловить тенденцию и запомнить просто: нАнял, но нанЯвший – в глаголе ударение падает на приставку, а в причастии на корень. Аналогично - зАнял - занЯвший, прИнял – принЯвший, пОнял – понЯвший.

Такова сегодня норма, она распространяется и на другие глагольные нормы с общими корнями: прОдал – продАвший, Умер – умЕрший, сОздал – создАвший, и правильно поэтому сообщить не о вновь прИбывших, а вновь прибЫвших, или уЕхавших – убЫвших. Приставка в таких словах никогда не бывает под ударением. Исключение - только приставка «вы-» (вЫбывший).

Будем следовать нормам ударения и говорить грамотно.

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