Как правильно - ходатАйство или ходАтайство?

Готовим ходатАйство. Или ходАтайство? Как все-таки правильно поставить ударение в слове и что оно означает?
Литературная норма - ходАтайство, и не только современная. Мы всегда ошибаемся, если не знаем, как появилось слово.
Чтобы назвать лицо, человека, который производит действие, используются служебные морфемы. Сегодня - чаще всего суффикс «-тель»: учит учиТЕЛЬ, воспитывает воспитаТЕЛЬ, работу дает работадаТЕЛЬ.
В древности такой же смысл имел суффикс «-атай». Ударение в словах с таким суффиксом всегда падает на первую суффиксальную букву: глашАтай, завсегдАтай.
Тот, кто ходит или ходил, - ходАтай. И ходит не просто так, а несет бумагу, обращение к властям от всего честного мира, поэтому сам документ прошения получил название «ходАтайство». Всегда - ударение на первую А: ходАтай, ходАтайство, ходАтайствовать.
Будем говорить грамотно.
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