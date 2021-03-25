Как правильно - ходатАйство или ходАтайство?

25.03.2021 | 15:05

Готовим ходатАйство. Или ходАтайство? Как все-таки правильно поставить ударение в слове и что оно означает?

Литературная норма - ходАтайство, и не только современная. Мы всегда ошибаемся, если не знаем, как появилось слово.

Чтобы назвать лицо, человека, который производит действие, используются служебные морфемы. Сегодня - чаще всего суффикс «-тель»: учит учиТЕЛЬ, воспитывает воспитаТЕЛЬ, работу дает работадаТЕЛЬ.

В древности такой же смысл имел суффикс «-атай». Ударение в словах с таким суффиксом всегда падает на первую суффиксальную букву: глашАтай, завсегдАтай.

Тот, кто ходит или ходил, - ходАтай. И ходит не просто так, а несет бумагу, обращение к властям от всего честного мира, поэтому сам документ прошения получил название «ходАтайство». Всегда - ударение на первую А: ходАтай, ходАтайство, ходАтайствовать.

Будем говорить грамотно.