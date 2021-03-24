Объявляют: осторожно, двери закрываются! И вдруг кто-то застрял между дверями. Или между дверьми? Как правильно?
Такой обычный и простой предмет - дверь. 100 раз на дню используем слово, его называющее, - и в прямом значении («открой, закрой дверь, не хлопай дверью, закажи новую дверь»), и в переносном («перед вами все двери открыты», то есть возможности безграничны).
Кажется, вряд ли ошибемся, однако кое-какие трудности с точки зрения языковой нормы все-таки есть. Связаны они с тем, что у некоторых форм существительного «дверь» - а всего их 12 - есть варианты.
В предложном падеже варианты ударения уточняют смысл. Говорим о чем? - О двЕри (ударение сохранится на первом слоге). А ключ где? - В дверИ.
Запомним: если речь идет о месте - вопрос «где?» - ударение должно падать на последний слог.
В творительном падеже множественного числа оба варианты ударения сегодня считаются правильными - и «дверями»(более молодой), и «дверьми»(старый): скрылся за дверями; ушел, хлопнув дверьми.
Будем соблюдать языковые нормы и говорить грамотно.
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