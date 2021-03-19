19.03.2021 | 13:12

Спрашиваем: где были? Отвечают: на именинах у свояка. А кто это - свояк?

Оказывается, свояк может быть не у всех, а только у мужчин, причем женатых. Словари объясняют: свояк - это муж свояченицы. А свояченица - кто? Сестра жены. Муж сестры жены - вот кто такой свояк.

Сегодня приходится объяснять родственные связи так длинно, а в старину с уважением относились и к каждому родственнику, и к каждому свойственнику, давая особые названия. Родство - кровная связь, а свойство - благоприобретенное: стали супругами и приобрели новых родственников, точнее, свойственников.

Родственники жениха и невесты становились своими людьми, свояками - так писал выдающийся историк Василий Осипович Ключевский. Свойство сделалось видом родства.

В широком понимании свояк - вообще любой свойственник или просто близкий свой человек. Недаром есть пословица «Свояк свояка видит издалека».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.