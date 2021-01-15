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Ликбез

У соседа на участке лает собака. Можно ли как-то повлиять на это?

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Вопрос от интернет-пользователя

У соседа на участке по ночам лает крупная собака. Мешает спокойно жить, к этому невозможно привыкнуть. Ее слышно во всем частном секторе, где в принципе полно и других псов, которые бесконечно подают голоса.

Хотелось бы узнать: можно ли как-то повлиять на людей, которые содержат громких питомцев и не пытаются их успокоить?

Ответ юриста

Вы можете поговорить с соседом, а можете написать жалобу участковому. Только подобные обращения вряд ли заставят собаку замолчать.

Дело в том, что это животное, которому нельзя объяснить, что его голос слишком громкий. Долг этого питомца - защищать хозяина и его имущество, предупреждать об опасности.

Подумайте о том, сколько раз соседская собака могла отпугнуть от вашего дома непрошеных гостей.

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