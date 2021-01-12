12.01.2021 | 14:40

Сомневаясь, говорим: вряд ли это так... А как правильно написать «вряд ли»: слитно или раздельно, сколько слов - 1, 2 или 3?

Произносим глухой звук [т] (вря[т] ли), а пишем букву Д, потому что понимаем: происходит слово от существительного «ряд». Например, «выстроились в ряд» - здесь предлог «в» и существительное «ряд», разумеется, пишутся раздельно.

Однако в устойчивом обороте, которое выражает сомнение, два слова: вряд ли. Напишем «вряд» слитно по традиции, а частицу «ли» отдельно. Так же пишется и разговорный синоним, в два слова: навряд ли. Причем дефис (короткая черточка) тоже не нужен.

Маленькое слово - частица «ли» пишется раздельно вообще с любыми словами.

Правда, есть у нас слова, в которых частица «ли» утратила самостоятельность и приросла к ним. Например, союз «если», обозначающий условие, образовался от сращения глагола «есть» и частицы «ли».