В жестоком убийстве ребенка в Балашихе подозревают пензячку

В воскресенье, 16 ноября, в Москве и Балашихе нашли фрагменты тела 6-летнего ребенка - в Гольяновском пруду и на балконе квартиры. По данным федеральных телеграм-каналов, подозреваемая в жестоком убийстве 31-летняя мать мальчика переехала в Подмосковье из Пензы, чтобы учиться на педагога.
Утром 17 ноября в следственном комитете сообщили, что женщина задержана, она написала явку с повинной.
Пояснить мотивы убийства подозреваемая не смогла.
Изначально распространялась информация, что к совершению преступления причастен отчим ребенка, однако в официальном релизе СКР упоминаний о возможных сообщниках женщины нет: «По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд города Москвы».
По неофициальной информации, женщина употребляла запрещенные вещества и состояла на учете у психиатра.
