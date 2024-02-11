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Глас народа

В Первомайском переулке пешеходам запретили ходить по тротуару

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В Первомайском переулке, который соединяет улицы Водопьянова и Маршала Крылова, перекрыли пешеходную зону. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в воскресенье, 11 февраля, рассказал читатель.

Речь идет о тротуаре у здания № 2 на Водопьянова. По словам пензенца, в нем расположены отделение общества слепых и много других организаций, в том числе коммерческих. На крыше со стороны Первомайского переулка образовалась наледь. Она нависает над головами прохожих и вот-вот рухнет.

В Первомайском переулке пешеходам запретили ходить по тротуару

«Убирать, понятно, тяжело. Проще просто перекрыть дорожку, а пешеходов направить прямиком под колеса машин, на проезжую часть», - прокомментировал мужчина.

В Первомайском переулке пешеходам запретили ходить по тротуару

Горожанин отметил, что проходил там 11-го числа и машин не было, поскольку выходной день.

«А в будни там интенсивное движение. И как людям быть?» - задал он вопрос.

В Первомайском переулке пешеходам запретили ходить по тротуару

Пензенец сообщил, что подобная ситуация у здания № 2 наблюдается ежегодно. По узкому тротуару горожанам ходить запрещают, и они рискуют здоровьем, шагая по проезжей части.

«То есть людей заставляют нарушать правила, подвергают опасности получить штраф от ГИБДД - и все потому, что снег с крыши, наверное, некому убрать», - резюмировал пензенец.

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